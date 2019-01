In 500 per arrivo reliquia San Wojtyla

Oltre 500 fedeli hanno accolto nella chiesa dell'Annunziata di Oneglia la reliquia di Papa Giovanni Paolo II, che resterà a Imperia, fino a domenica prossima. La reliquia, consistente in una ampolla contenente il sangue di Wojtyla, è stata trasferita, in processione, nella vicina basilica di San Giovanni per l'adorazione. "E' una piccola ampolla con il sangue di san Giovanni Paolo II, prelevato negli ultimi mesi della malattia del Papa - dice don Ennio Bezzone, organizzatore dell'evento - quando si prospettava la possibilità di sottoporlo a trasfusioni E' una reliquia itinerante che gira nelle parrocchie che la richiedono. Un particolare ringraziamento al Comitato di San Giovanni che si è occupato del supporto tecnico".

Fedeli in festa. "Un uomo eccezionale e santo - afferma Enrica - il poter essere in contatto con una tale reliquia ci riempie di gioia e serenità". "Speriamo sia di buon auspicio per l'inizio di questo nuovo anno", dice Antonella.