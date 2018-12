Venti auto con gomme bucate in A26

Brutto viaggio per una ventina di automobilisti che si sono ritrovati le gomme dei loro mezzi bucate mentre viaggiavano sulla A26 tra Masone (Genova) e Genova Prà. Alcuni di loro hanno avuto anche due gomme a terra.

L'episodio è avvenuto questa mattina. Su quel tratto di autostrada sono intervenuti i poliziotti della 'stradale' per capire cosa fosse accaduto. Gli agenti, che hanno fatto un sopralluogo anche a piedi, dopo aver ristretto la carreggiata, hanno escluso il gesto vandalico. Lungo la carreggiata non sono stati trovati chiodi, punte acuminate o cocci di vetro. Anche sulle gomme danneggiate non sono stati trovati oggetti acuminati. Gli approfondimenti compiuti dalla polizia stradale hanno permesso di risolvere il giallo delle forature a catena. A causarle è stato un pezzo di acciaio, staccatosi da un mezzo pesante, che era finito nel giunto tra due lastre di asfalto. Il pezzo d'acciaio è stato rimosso. Era, questa, una delle ipotesi avanzate subito dalla 'Stradale'.