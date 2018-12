Affonda barca a Boccadasse, 5 in salvo

(ANSA) - GENOVA, 30 DIC - Tre interventi di soccorso in mare a Genova a causa del forte vento di questa mattina. A largo di Boccadasse gli uomini della capitaneria di porto sono intervenuti per una imbarcazione a remi che stava affondando: c'erano a bordo quattro adulti e un bambino. I cinque sono stati recuperati dalle motovedette e riportati a riva. L'equipaggio è stato visitato dai sanitari del 118 ma nessuno è stato trasferito in ospedale. Sempre al largo di Boccadasse è stato salvato un uomo in kayak in difficoltà. L'uomo è stato notato da un diportista che lo ha raggiunto dopo avere lanciato l'allarme alla capitaneria. I due sono stati raggiunti dalla motovedetta della e trainati a riva. Un soccorso anche a tre miglia da Prà, dove una barca a vela ha strappato le vele diventando ingovernabile.