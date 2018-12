Regioni, 6 mln per case popolari Genova

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - La Regione ha destinato 6,4 milioni al Comune di Genova per interventi di manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Si tratta di un contributo straordinario di solidarietà da parte delle altre Regioni italiane per sopperire ai disagi legati al crollo del ponte Morandi. Le Regioni hanno deciso di destinare il 2% dei loro finanziamenti a Genova. "È la prima tranche dei 18 milioni stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che arriveranno in Liguria nei prossimi anni", spiegano il presidente Giovanni Toti e l'assessore all'Urbanistica Marco Scajola. "La tragedia del 14 agosto ha messo di fronte a tutti la necessità di dare alloggi di qualità in tempi brevi a tutti gli sfollati - aggiungono -. Un impegno che Regione e Comune hanno portato a termine a tempo di record. Con questo stanziamento, interveniamo sulla qualità degli edifici, un aspetto determinante per migliorare la vita delle persone, a partire da chi vive situazioni di difficoltà economica".