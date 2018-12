Portofino, sopralluogo Giampedrone

(ANSA) - PORTOFINO (GENOVA), 26 DIC - L'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone si è recato stamani in Piazzetta a Portofino per un sopralluogo al cantiere del rio Fondaco esondato durante la notte del 9 novembre. Insieme al sindaco Matteo Viacava e al vicesindaco Giorgio D'Alia, Giampedrone ha raggiunto le transenne arancioni in piazza Martiri dell'Olivetta che delimitano la voragine e che al più presto verranno smantellate non appena il selciato sarà ripristinato.