Incendio camion e spazzatura a Genova

(ANSA) - GENOVA, 26 DIC - Alcune squadre di vigili del fuoco sono intervenute stamani a Sestri Ponente per l'incendio di un camion piattaforma in sosta. Sul posto sono giunte 2 squadre, il carro autoprotettori e il carro schiuma che non è stato utilizzato. Le fiamme hanno interessato anche la spazzatura nei pressi del camion. I pompieri hanno avuto ragione delle fiamme in una quarantina di minuti. Sono in corso le indagini per scoprirne le cause. Sul posto è giunta anche la polizia locale e le ambulanze.