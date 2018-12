Arrestati a Genova truffatori seriali

Una coppia di quarantenni francesi residenti a Sanremo è stata arrestata dalla polizia a Genova perché ritenuta responsabile di furto aggravato continuato. I due, che spesso si spostavano a bordo di auto di grossa cilindrata tra Genova, Firenze, Parma, Torino e Roma, secondo l'accusa raggiravano anziani che prelevavano denaro al bancomat.

La polizia, analizzando le videocamere, ha scoperto il loro modus operandi: facendo finta di attendere il proprio turno o di aver appena effettuato un prelievo aspettavano il primo anziano vicini al bancomat per sbirciare il pin. Poi distraevano la vittima e rubavano la carta prima della consegna delle banconote facendo credere che la mancata restituzione fosse dovuta a un guasto tecnico. Nell'abitazione in cui si rifugiavano a Sanremo sono stati trovati capi di abbigliamento e oggetti acquistati con i bancomat rubati. Almeno quattro i colpi effettuati a Genova ma le indagini ne stanno accertando ulteriori in tutto il Nord Italia. La coppia è in carcere a Marassi.