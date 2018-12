Andora ricorda Pinketts all' A G Noir

Andora (Savona) e Paola Barbato ricordano Andrea G Pinketts, padrino del Festival del Noir andorese "A G Noir", recentemente scomparso, intitolandogli un premio. Sabato, a Palazzo Tagliaferro, lo scrittore era atteso alla presentazione del nuovo thriller di Paola Barbato, "Io so chi sei" (ed. Piemme). Il Comune ha deciso di istituire un Premio per ricordare Pinketts, molto legato alla cittadina turistica ligure. L'autore avrebbe dovuto discutere dei progetti futuri e delle idee per il Festival, ideato quattro anni su iniziativa del sindaco Mauro Demichelis. Organizzata dal Comune di Andora e curato da Christine Enrile della C|e Contemporary, la rassegna aveva assunto fin dalla prima edizione rilievo nazionale grazie anche agli ospiti, scrittori, registi noir, ma anche investigatori e magistrati che si sono occupati di noti casi di cronaca. Paola Barbato, scrittrice, sceneggiatrice di fumetti, tra cui Dylan Dog, ha scritto e co-sceneggiato per la fiction 'Nel nome del male' con Fabrizio Bentivoglio.