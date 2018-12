Crolla soffitto scale edificio, sfollati

(ANSA) - GENOVA, 23 DIC - Un edificio a Cornigliano è stato evacuato all'alba dai vigili del fuoco a causa del crollo del soffitto delle scale interne. E' successo stamani alle 5. I pompieri sono intervenuti con due squadre e hanno fatto uscire le 4 famiglie e i residenti che vivono nel palazzo, circa 30 persone. Intervento nella notte anche per i vigili del fuoco di Rapallo: un automobilista ha perso il controllo del veicolo e è andato a sbattere contro un tubo del gas in media pressione. La squadra ha messo in sicurezza la vettura e contenuto la perdita di gas fino all'arrivo dei tecnici. Sul posto anche i carabinieri.