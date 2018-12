Samp, poker a Empoli

Tanti gol e tanta Var per Empoli-Sampdoria che termina 2-4 per i liguri. Dopo un primo tempo finito in parità per i gol di Pasqual all'11' e Ramirez al 41', giochi pirotecnici nella ripresa con l'inesauribile Quagliarella in rete al 69'. Dieci minuti dopo Caputo pareggia i conti ma nel finale Caprari mette il sigillo con una doppietta all'87' e al 91'. Cinque gli interventi della Var, l'ultimo dei quali ha negato il terzo gol alla formazione di Iachini.