(ANSA) - LA SPEZIA, 19 DIC - Capodanno senza botti alla Spezia, a tutela dell'incolumità pubblica. E anche degli amici a quattro zampe. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Pierluigi Peracchini e vieta l'uso di petardi e articoli pirotecnici dalle 21 del 31 dicembre sino alle 3 del primo gennaio, in piazza Verdi e nelle zone limitrofe, dove si svolgerà il veglione di Capodanno con dj Angelo di Radio DeeJay. Nell'ordinanza viene vietata anche ai partecipanti di detenere nell'area della festa contenitori in vetro e lattine, dopo il brindisi di San Silvestro, dall'una alle tre di notte. Il sindaco ha inoltre invitato la popolazione alla massima cautela anche nelle aree fuori dall'ordinanza: alcuni giochi pirici possono creare pericolo e disturbo ad anziani, bambini e animali. "Il mio augurio è quello di divertirsi in sicurezza, usando il buon senso" ha detto Peracchini.