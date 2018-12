Si dà fuoco, come il padre 5 anni fa

Una ragazza di 18 anni si è data fuoco questa mattina poco prima delle 7 in un piazzale adibito a parcheggio a Vado Ligure (Savona). Subito soccorsa dai sanitari e dai vigili del fuoco, è sopravvissuta ma ha gravi ustioni sul corpo per le quali è stata ricoverata all'ospedale San Martino di Genova e successivamente al Cto di Torino. Ancora da chiarire le ragioni del gesto con il quale la ragazza ha emulato il padre: nel 2013 infatti l'uomo, un artigiano di 47 anni, si tolse la vita nello stesso modo e nello stesso piazzale.

Allora il dramma fu causato da gravi motivi di salute e da problemi economici: l'uomo era infatti il piccolo imprenditore che nel febbraio 2013, subito dopo le elezioni, si presentò a casa di Beppe Grillo e, ripreso dalle telecamere di tutti i media nazionali, suonò al citofono per chiedere aiuto al leader del Movimento 5 Stelle.