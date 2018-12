Nasce Comitato per i Talenti di Genova

(ANSA) - GENOVA, 17 DIC - Valorizzare i talenti nati o residenti a Genova: E' lo scopo di un Comitato creato dal Comune di Genova per segnalare le eccellenze che danno lustro alla città nel mondo. A quanti saranno selezionati verrà offerto sostegno in termini di visibilità, partecipazione a iniziative e riconoscimenti pubblici durante eventi regionali, nazionali e internazionali e supporto per ottenere sponsorship per lo sviluppo dell'attività degli interessati. L'iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Tursi dall'assessora alla Cultura Barbara Grosso, l'assessora al Personale Arianna Viscogliosi e la consigliera del sindaco Manuela Arata, che coordinerà i lavori nella fase di avvio. Partecipano al Comitato, a titolo gratuito: Carlo Besana, Danila Clegg, Sara Di Paolo, Laura Guglielmi, Heidi Haupt, Sergio Maifredi, Anna Orlando, Cristiano Palozzi, Anna Maria Roncoroni, Vincenzo Spera ed Elisa Tomellini. Le candidature si possono presentare sul sito del Comune (http://www.comune.genova.it/content/genova-e-i-suoi-talenti).