Sfonda guardrail e vola giù nel burrone

(ANSA) - GENOVA, 16 DIC - I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti stamani poco prima dell'alba a Castiglione Chiavarese sulla statale 523 per un incidente stradale. Un'auto, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo e è violata giù da un muraglione sfondando il guard rail e si è fermata contro una abitazione. Il conducente è uscito autonomamente ma era in stato confusionale. I vigili del fuoco hanno provveduto, insieme ai militi intervenuti sul posto, a mettere l'uomo sulla barella spinale e portarlo all'ospedale per accertamenti.