Terzo Valico: Rixi, Governo riconosce centralità di Genova

"Il Terzo Valico si farà. Lo conferma anche l'analisi costi benefici, da oggi pubblicata sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Finalmente, dopo anni di scarsa considerazione, questo Governo riconosce la centralità di Genova, l'assoluta importanza dell'efficientamento dei collegamenti ferroviari con Milano, indispensabili per lo sviluppo e per l'economia del Paese intero". Lo sottolinea il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi su fb.

"Oltre a rendere l'opera attesa da decenni più efficiente e ambientalmente sostenibile, punteremo anche su altri interventi infrastrutturali che renderanno l'entrata in funzione del Terzo Valico completamente efficace, - spiega - partendo dal miglioramento dell'opera sia sul versante a mare sia a monte, eliminando colli di bottiglia, e con il quadruplicamento dei binari da Tortona a Milano". (ANSA).