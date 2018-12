Volo Alitalia Genova-Roma a 200 euro

(ANSA) - GENOVA, 12 DIC - La firma arriverà il 21 dicembre: accordo fra Regione, Camera di commercio di Genova e Alitalia per consentire a chi viaggia per business di volare fra Genova e Roma a tariffe scontate rispetto al costosissimo biglietto attuale. Un carnet di 12 voli per aziende e professionisti a non più di 200 euro andata e ritorno. "Un regalo di Natale per la città - dice l'assessore regionale allo Sviluppo Andrea Benveduti -. Era una esigenza che mi hanno sottoposto le aziende e che ho sperimentato quando dopo una convocazione improvvisa al ministero ho pagato un biglietto 900 euro. Ne ho parlato con viceministro e sottosegretario del ministero dei Trasporti, Edoardo Rixi e Armando Siri e siamo arrivati a un'intesa con Alitalia. Darà conforto a imprenditori e farà bene allo scalo". A dare l'annuncio è stato il segretario generale della Camera di commercio Maurizio Caviglia: "Stiamo lavorando affinché i liguri possano avere condizioni migliori per volare a Roma e contiamo di dare presto buone notizie".