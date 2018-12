Protagonisti shipping a esequie Grimaldi

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Si sono svolti stamani nella chiesa di Sant'Antonio di Boccadasse, a Genova, i funerali di Aldo Grimaldi. Presenti i familiari dell'armatore morto venerdì scorso a 96 anni nella sua casa genovese di Corso Italia, e molti protagonisti dello shipping italiano: tra gli altri il patron di Msc Gianluigi Aponte, il presidente di Confitarma Mario Mattioli, gli ex presidenti dell'associazione (come era stato lo stesso Grimaldi dal 1995 al 1997) Emanuele Grimaldi e Paolo d'Amico, il presidente di AssArmatori Stefano Messina e gli ex presidenti dell'Autorità portuale di Genova Giovanni Novi e Luigi Merlo, l'imprenditore Aldo Spinelli. In prima fila, con fascia tricolore, il sindaco di Genova Marco Bucci.

Nato a Solofra (Avellino) nel 1922, Aldo Grimaldi era nipote di Achille Lauro. Nel 1947, insieme ai fratelli Luigi, Mario e Guido fonda la Fratelli Grimaldi Armatori. Nel 1991 costituisce Grandi Navi Veloci (Gnv) e nel 2005 la Grimaldi Holding, di cui era presidente.