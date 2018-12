Motociclista morto a Genova

Incidente stradale mortale nel pomeriggio a Genova in via Milano, davanti alla caserma dei vigili del fuoco e all'incrocio con via Albertazzi. Un uomo intorno ai 60 anni è morto mentre viaggiava a bordo della sua moto, una Guzzi. Sul posto è arrivata un'automedica con i militi dell'ambulanza, ma non hanno potuto salvarlo.

La sezione infortunistica della polizia municipale è al lavoro per capire quale sia stata la dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione è emerso che il motociclista è finito contro un marciapiede probabilmente dopo una brusca frenata, i cui segni sono ancora visibili sull'asfalto. Non è escluso che sia coinvolto nell'incidente un altro mezzo che ha costretto la vittima a modificare improvvisamente la traiettoria.