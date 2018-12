Genoa: Prandelli, come salita lunga 80'

(ANSA) - GENOVA, 9 DIC - Esordio non semplice per Cesare Prandelli costretto a guidare un Genoa in dieci per 80 minuti.

"E' stata una salita lunga 80 minuti, una situazione veramente impensabile - ha spiegato negli spogliatoi-. Ma i ragazzi sono stati bravi e attenti, e hanno voluto questo risultato con determinazione e anche con l'aiuto del pubblico. Emozionato? Solo fino all'inizio della gara". Soddisfatto quindi il neo allenatore rossoblù. "Abbiamo disputato un ottimo secondo tempo, giocando molto ordinati ma sempre con la voglia di andare a fare gol tanto che abbiamo avuto anche due occasioni interessanti".

Con appena due giorni per preparare la gara non è ancora il Genoa di Prandelli, ma la strada è avviata. "Ci vuole un po' di tempo ma vorrei vedere la squadra un po' più tranquilla nella costruzione di gioco e non solo cercando la profondità con lanci lunghi. Posso dire che c'è molto da lavorare ma la base caratteriale e temperamentale c'è, oltre ad una discreta qualità tecnica".