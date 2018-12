Genoa: Perinetti, ora torniamo a vincere

(ANSA) - GENOVA, 8 DIC - "Abbiamo deciso di affidarci a una persona di grande competenza, esperienza e sensibilità umana.

Per questo abbiamo scelto Prandelli, con il quale sarà positivo condividere un percorso di lunga durata". Giorgio Perinetti, dg del Genoa, ha presentato così il neoallenatore dei rossoblù Cesare Prandelli, che è subentrato a Ivan Juric. "Vogliamo ringraziare Juric, perché la sua passione è stata encomiabile - ha spiegato Perinetti -. Contro l'Entella, però, il risultato è stato negativo e non abbiamo dato una buona immagine come squadra. Domani abbiamo una partita delicata e difficile, vogliamo concentrarci intanto su questa". "Da domani dobbiamo tornare alla vittoria, a fare un percorso normale come quello che avevamo intrapreso all'inizio. Senza nervosismo bisogna riprendere il cammino. Per questo abbiamo scelto la persona che riteniamo più adatta".