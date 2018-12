Ferito durante rissa, due fermi

(ANSA) - GENOVA, 8 DIC - Un uomo di 34 anni di origini sudamericane è stato ferito con un paio di forbici all'uscita di una discoteca in largo Jurse, a Sampierdarena, nel corso di una rissa. La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in ospedale in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche il suo aggressore è rimasto ferito in modo lieve. Entrambi sono in stato di fermo: il ferito lieve per tentato omicidio, quello più grave perché trovato in possesso di cocaina. Secondo le prime informazioni la lite è scoppiata alle 8 del mattino tra due distinti gruppi di sudamericani ubriachi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della stradale e le volanti della questura che indagano per ricostruire i motivi dell'aggressione.