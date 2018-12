Trovato in soffitta palazzo Presepe '700

E' un piccolo tesoro d'arte settecentesca quello ritrovato dalle suore Marcelline di Genova nella soffitta dello splendido palazzo Brignole Sale che ospita la scuola e le classi di danza: si tratta di un presepe attribuibile alla scuola del Maragliano, probabilmente di Domenico Pittaluga che ha firmato alcune statuine. Completo di tutte le figure - Natività, pastori, re Magi - è composto da oltre 30 statuine di legno scolpito gessato policromato. Gli abiti sono confezionati con tessuti antichi originali. Le statuine versavano in pessimo stato ma hanno ricevuto un primo restauro pro bono. L'istituto è alla ricerca di fondi per iniziare un'opera di restauro conservativo vero e proprio: per questo ha promosso un piccolo concerto in contemporanea con la prima esposizione del Presepe martedì 18 dicembre.