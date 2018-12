Padre e figlio spacciatori, arrestati

(ANSA) - GENOVA, 5 DIC - Padre e figlio viaggiano su un furgone con un 1,5 kh di hashish, fermati per un controllo dai carabinieri sono stati arrestati. E' accaduto ieri sera in Piazza Vittorio Veneto, nel corso di un servizio di perlustrazione. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato un furgone per un normale controllo e colpiti dal nervosismo di padre e figlio hanno deciso di approfondire l'esame del mezzo, visto anche che i due, catanesi residenti a Genova, risultavano pregiudicati. Così sul furgone è stata scoperta una busta con due panetti di hashish. I due, 74 e 52 anni, sono stati arrestati per spaccio di stupefacenti.