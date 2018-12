Parroco smonta presepe con ponte Morandi

(ANSA) - GENOVA, 4 DIC - Smontato il presepe con il ponte Morante dopo essere stato oscurato con un telo. "Ho fatto togliere il presepe" ha scritto don Valentino Porcile su Fb in un messaggio indirizzato ai parenti delle vittime del ponte che avevano criticato l'iniziativa. Spariti i monconi, sparite le macerie e le case da abbattere. E' rimasta la natività e sullo sfondo il santuario della Madonna della Guardia con l'aggiunta di 43 luci, quante le vittime del crollo. "Vi scrivo per chiedervi scusa - si legge nel messaggio del 'don' della Santissima Annunziata di Sturla - per aver fatto soffrire il vostro cuore. Un segno sacro, pensato e fatto per voi, è diventato un segno che vi ha ferito". "Non posso non chiedervi scusa e non posso non farlo anche pubblicamente, vista l'eco che questo aveva avuto. Ho ascoltato le vostre parole, le ho lasciate entrare nella testa e nel cuore. Ho voluto aspettare qualche giorno, per non fare passi su onde emotive, vostre e mie. Ho fatto togliere il presepe. Spero di aver rimediato. Vi sono vicino".