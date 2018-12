Muore schiacciato da trattore

(ANSA) - CASTEL VITTORIO (IMPERIA), 4 DIC - Un agricoltore in pensione di 77 anni, Primolino Orengo, è morto dopo essere stato travolto dal trattore che stava conducendo, a Castel Vittorio, in alta val Nervia. Stando alle prime informazioni, pare che l'uomo stesse scendendo dalla campagna in località Succa, quando per cause in fase di accertamento, il mezzo, un cingolato, si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato l'uomo incastrato sotto il mezzo e i carabinieri impegnati nella ricostruzione dell'incidente.