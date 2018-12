A Genova ufficio turistico mobile

(ANSA) - GENOVA, 3 DIC - L'informazione e accoglienza turistica a Genova mette le ruote per raggiungere i turisti nei luoghi più frequentati della città. Ha preso servizio in piazza De Ferrari il primo 'Iat Mobile', ideato dal Comune e finanziato con i proventi dell'imposta di soggiorno, con a bordo tutto ciò che c'è da sapere sulla città, dai musei agli spettacoli, dalle visite guidate agli eventi. La novità assoluta a livello nazionale è stata presentata dall'assessore comunale al Turismo Paola Bordilli e dal segretario generale della Camera di Commercio di Genova Maurizio Caviglia. Il nuovo 'ufficio', un treecycle a pedalata assistita, inizierà a funzionare nei week end e nelle giornate festive del mese di dicembre, e tutti i giorni del nuovo anno fino al 6 gennaio. "Sarà un modo per essere pronti in occasione di particolari eventi e per raggiungere i turisti in diverse zone", commenta Bordilli.