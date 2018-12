Templari festeggiano 900 anni

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 1 DIC - L'ex chiesa di San Francesco, a Ventimiglia Alta, ha ospitato un raduno mondiale di cavalieri Templari, organizzato dal Gran Priorato Magistrale del Principato di Monaco dell'Ordre du Temple de Jérusalem. Con una cerimonia aperta al pubblico, l'ordine cavalleresco ha festeggiato i suoi 900 anni. "E' stata l'occasione per incontrarci e ritrovarci nello spirito di fratellanza che ci anima, e celebrare i 900 anni del nostro glorioso Ordine - spiega il Gran Priore Magistrale di Monaco, Domizio Cipriani - e per esaminare insieme le proposte inerenti le attività di beneficienza che sosteniamo nel territorio". Durante la riunione c'è stata anche l'investitura dei nuovi cavalieri "Eques del Tempio". Lo scopo della riunione è anche raccogliere fondi per aiutare la Croce Verde Intemelia di Ventimiglia e l'associazione Soupe de Nuit, di Montecarlo, che distribuisce pasti caldi ai poveri di Mentone e di Nizza.