Mareggiata,ecco brand Tigullio non molla

Il Tigullio non molla, slogan che diventa un brand e che va a firmare una linea di gadget in vendita per raccogliere fondi da destinare a quelle attività commerciali, iscritte alla Camera di Commercio, particolarmente danneggiate dalla mareggiata del 29 ottobre scorso. L'idea parte da un'associazione civica di Rapallo che si è estesa a quelle dei commercianti di Zoagli, Santa, Rapallo e Portofino e con il patrocinio dei comuni. L'iniziativa è stata presentata al porto Carlo Riva di Rapallo, luogo simbolo della disastrosa mareggiata. Il logo - un'onda e l'alberello dello scoglio della Carega, cresciuto appunto su una roccia in mezzo al mare e rimasto in piedi nonostante la mareggiata, sarà stampato su magliette, tazze e perfino sui biscotti.

"Il simbolo vuol rappresentare il nostro mare e la nostra resistenza con i quattro Comuni a rappresentare la sinergia di un territorio che non lascerà indietro nessuno" spiega Nadia Molinaris promotrice del progetto.