Tortora avrebbe 90 anni, mostra a Genova

La ricostruzione della cella di un carcere, installazioni, proiezioni, foto sospese costituiscono la mostra 'Enzo Tortora. La Tv spezzata - Ascesa e caduta di un uomo contro', mostra allestita al Palazzo Ducale di Genova in occasione dei 90 anni dalla nascita del giornalista.

L'esposizione, curata da Renato Tortarolo, sarà visitabile fino al 6 gennaio. Non è la solita esposizione sulla vita di un personaggio, ma un tributo alla dignità, al coraggio, a un uomo che ha fatto la storia del paese, o "paesucolo", come direbbe Tortora.

"Questa mostra l'ho fortemente voluta - spiega il presidente della Fondazione Palazzo Ducale, Luca Bizzarri. - Oggi Tortora avrebbe compiuto 90 anni, e Genova la sua città non gli ha restituito abbastanza quello che si meritava. Questo è un passo in questa direzione".