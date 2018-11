Bimba cade in torrente da 5 metri,illesa

(ANSA) - RAPALLO (GENOVA), 29 NOV - Tragedia sfiorata questa mattina a Rapallo in via Pietrafraccia dove una bimba di 1 anno e mezzo è 'volata' nel letto di un torrente da un'altezza di circa 5 metri. Fortunatamente la vegetazione ha attutito la caduta ed ha permesso alla piccola di rimanere illesa. Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco e personale sanitario. Ma ancor prima a intervenire è stato un passante che, assistendo alla scena, si è subito precipitato per recuperare la bimba nel greto del torrente. La piccola è stata visitata sul posto e riconsegnata alla madre. Secondo una prima ricostruzione, la bimba stava camminando sul marciapiede insieme alla madre quando è sfuggita al suo controllo in un tratto dove non è difficile sporgersi troppo e cadere nel vuoto.