Tamponamento tra Tir e furgone, un morto

(ANSA) - SARZANA (LA SPEZIA), 28 NOV - Incidente mortale stamane lungo la carreggiata sud della A12 tra i caselli di Sarzana (La Spezia) e Carrara. La vittima è un uomo di 32 anni di Sarzana, Simone Masetti, che era a bordo di un furgone che è stato tamponato da un Tir. L'uomo era dipendente di una ditta di materiale elettrico della Val di Magra. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due mezzi pesanti, un'auto e il furgone. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e due auto. Tre le persone rimaste ferite che dopo essere state liberate dalle lamiere dei mezzi sono state trasportate all'ospedale di Marina di Massa: due sono gravi. La polizia stradale ha chiuso l'autostrada nel tratto interessato dall'incidente con uscita obbligatoria a Sarzana. I vigili del fuoco di Sarzana sono intervenuti con l'elicottero 'Drago', arrivato da Genova, tentando di salvare la vita al 32enne, rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto.

Quando però l'uomo è stato estratto era già morto. L'A12 è stata poi riaperta.

Un romeno cinquantenne è indagato per omicidio stradale colposo e per lesioni a seguito dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sulla corsia sud dell'autostrada A12, tra i caselli di Sarzana e Carrara, in cui è morta una persona. Lo si apprende da fonti della Procura della Spezia. L'incidente ha coinvolto due autoarticolati, un furgone e un'utilitaria, che sono stati tutti sequestrati dalla procura. Secondo una prima dinamica dell'episodio, il cinquantenne alla guida di un tir non si sarebbe accorto del furgone, tamponandolo e innescando una carambola nel quale il furgone ha finito la sua corsa contro un altro tir. Il cinquantenne romeno è stato sottoposto all'alcoltest, risultato negativo. Le indagini sono portate avanti dalla Polstrada di Viareggio, competente sulla tratta autostradale. Il Pm di turno ha disposto la restituzione della salma del 32enne ai familiari. (ANSA).