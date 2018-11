Carige risponde a Bce, rendita bond 13%

(ANSA) - MILANO, 28 NOV - Avrà un rendimento del 13% il bond subordinato che verrà emesso da Banca Carige nell'ambito del 'Piano di conservazione del capitale' che verrà approvato domani dal cda della banca e successivamente inviato alla Bce. Lo si apprende da fonti finanziarie. Il bond verrà sottoscritto per 320 milioni di euro dallo Schema Volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fidt), la cui assemblea si riunirà venerdì per dare il via libera all'operazione. La sottoscrizione di una ulteriore tranche da 80 milioni di euro verrà offerta ai soci forti tra i quali, al momento, solo Raffaele Mincione si è detto disposto ad acquistarne una quota per 20 milioni di euro, a patto di considerare la cedola adeguata.