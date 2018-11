Per demolizione ponte cordata genovese

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - Carena, Vernazza ed Ecoeridania: ci sono anche queste tre ditte genovesi tra quelle che si sono candidate alla struttura commissariale per la ricostruzione di ponte Morandi con un progetto per la demolizione dei monconi del viadotto sul Polcevera. Una cordata a "chilometro zero" tra quelle che hanno presentato la loro manifestazione d'interesse agli uffici e che si propone di iniziare a operare, come auspicato dal sindaco-commissario Marco Bucci, a partire dal 15 dicembre. Il piano è "realizzabile grazie all'impiego di mezzi locali con maestranze prevalentemente locali". Vernazza è una delle società che con le sue gru ha operato sin dalle prime ore per la rimozione delle macerie. Carena ha ottenuto l'appalto per il secondo lotto del nodo di San Benigno che dovrebbe ridisegnare la rete viaria vicino al porto. Ecoeridania è un'azienda di Arenzano che si occupa di smaltimento di rifiuti a livello industriale. Tra i nomi circolati per la demolizione ci sono anche quelli delle aziende italiane Fagioli e Siag.