Anziana muore a Rapallo travolta da auto

(ANSA) - GENOVA, 22 NOV - Una donna di 80 anni è morta questo pomeriggio travolta da un'auto in centro a Rapallo. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava camminando sul ciglio della strada quando è sopraggiunta un'auto che l'ha travolta. Per l'anziana, subito soccorsa, non c'è stato nulla da fare. L'uomo alla guida dell'auto è risultato negativo all'alcoltest.