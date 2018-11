Ultrà Genoa, tifo non polemiche al derby

Mettete da parte malumori e polemiche e tifate Genoa per tutto il derby. E' il messaggio lanciato oggi dagli ultrà della Gradinata Nord, cuore del tifo genoano, in un comunicato ufficiale in cui invitano tutti i tifosi "in occasione dell'ultimo allenamento prima del derby della Lanterna, sabato 24 novembre alle ore 14, al Pio-Signorini per far capire ai giocatori che per noi questa non è e non sarà mai una partita qualunque". Nel comunicato gli ultrà spiegano che saranno lasciati a casa "malumori, mal di pancia e polemiche" per far capire invece ai giocatori che durante il derby saranno sostenuti "per 90 minuti e oltre" e che "saremo sempre con loro". L'obiettivo, sottolineano i tifosi, è quello, ricordando il derby del 25 novembre 1990 quando un Genoa sfavorito sconfisse la Sampdoria che vinse poi lo scudetto, di "riscrivere la storia tutti assieme".