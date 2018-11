Sorprende ladro a rubare,viene picchiato

Ha sorpreso il ladro che cercava di aprire il suo magazzino e quando si è avvicinato è stato picchiato. È successo ieri mattina in salita San Paolo, nel centro storico. Il proprietario, un uomo di 49 anni di origini cinesi, è stato ricoverato all'ospedale San Martino con una prognosi di 30 giorni. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. Le indagini sono adesso in mano agli uomini della squadra mobile che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di individuare l'autore dell'aggressione.