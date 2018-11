Rixi, esame Terzo Valico fatto, riparte

"Siamo in attesa di ripartire sul Terzo Valico con il nuovo governo, credo che si sia completata l'analisi costi-benefici e nelle prossime settimane il ministero renderà note le scelte: ci saranno sicuramente alcune situazioni che dovranno essere affrontate ma sono certo che l'opera andrà avanti per dare slancio al sistema portuale ligure e, in particolare, al porto di Genova che sta vivendo un momento di difficoltà e deve trovare un nuovo slancio anche per progettare un futuro ampliamento di traffico". Così il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, stamattina a margine di un convegno. Il viceministro ha spiegato: "C'è la necessità al più presto di portare a compimento l'opera, considerando il Terzo valico non solo la galleria di valico com'è stata intesa finora ma l' intera linea che conduce fino al confine svizzero. Questo vuol dire anche riprogrammare gli interventi di ferrovie dal nodo di Tortona fino a quello di Milano