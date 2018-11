Fs, servizio clienti pendolari Liguria

Le Ferrovie dello Stato hanno attivato un servizio clienti sui treni e nelle stazioni dedicato in esclusiva ai pendolari. In Liguria saranno 35 i ferrovieri, in prevalenza giovani e neoassunti, coinvolti in questo progetto innovativo partito oggi nelle principali stazioni, che coprirà complessivamente circa 4.500 treni regionali all'anno.

L'obiettivo delle Fs Italiane è "migliorare la qualità del viaggio e la vita di milioni di persone che ogni giorno usano i servizi di Trenitalia e chiedono, insieme a puntualità, pulizia e comfort, anche più attenzioni, informazioni e sicurezza".