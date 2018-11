Coltiva e detiene marijuana, arrestato

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 16 NOV - Un ventimigliese di 52 anni che in una casa di campagna coltivava e deteneva marijuana, è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti hanno rinvenuto, durante una perquisizione, oltre 4 kg di marijuana occultati in vari posti: scatole, buste, contenitori di plastica, latte di metallo e un vaso in vetro. Lo stupefacente veniva suddiviso sia in piccole dosi, che in quantità maggiori. I poliziotti hanno sequestrato anche un'apparecchiatura utilizzata per creare buste sottovuoto, oltre a una piccola serra che l'uomo aveva allestito nel box adiacente la casa. Con pannelli di compensato e schiuma espansa aveva creato una tenda termica con sei lampade alogene ultraviolette, tubi di aspirazione, deumidificatore, ventilatori, termostato, temporizzatore. All'interno c'erano 12 vasi contenenti 28 piante recise e venti piante di marijuana in inflorescenza. Altra marijuana è stata trovata nella sua auto.

E' agli arresti domiciliari in attesa del processo.