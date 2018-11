Dl Genova: Rixi, 600 mln per la città

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - "Oggi è una grande giornata, Genova e la Liguria hanno vinto. Il decreto Genova è legge: oltre 600 milioni saranno a disposizione del commissario alla ricostruzione Marco Bucci per dare risposte agli sfollati, alle imprese, alla portualità e ai lavoratori". Lo scrive su Fb il viceministro genovese Edoardo Rixi. "Grazie al lavoro di questo governo, in costante dialogo con Comune e Regione, arriveranno oltre 72 milioni alle famiglie che hanno perso la casa, 55 milioni alle imprese danneggiate, 30 milioni a sostegno dei lavoratori per la cassa integrazione, oltre 48 milioni per la mobilità e il trasporto pubblico locale, oltre 44 milioni per il porto", sottolinea Rixi elencando le voci principali. Poi aggiunge: "Con le misure contenute nel decreto fiscale, già approvato, e nella legge di bilancio, Genova e la Liguria avranno 1 miliardo. Buon lavoro al commissario Bucci e al presidente Toti, che ora hanno le risorse per rilanciare la città e la regione. #dalleparoleaifatti #genovanelcuore".