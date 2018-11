Turismo:-4% a settembre per crollo ponte

(ANSA) - GENOVA, 14 NOV - Per effetto del crollo del ponte Morandi le presenze turistiche in Liguria a settembre segnano un -4,17% rispetto allo stesso mese del 2017, -2,21% nei primi nove mesi dell'anno. E' il dato emerso al tavolo sul piano straordinario per il Turismo 2019. L'aumento degli arrivi di turisti italiani in Liguria a settembre (+7,5% rispetto allo stesso mese del 2017) non ha compensato il calo dei turisti stranieri influenzati dalle notizie sul crollo del ponte (-5,5% di arrivi che hanno causato -7,85% di presenze rispetto al 2017). Il calo più consistente si è avuto da Germania (-15%), Paesi Bassi, Scandinavia e Svizzera e Francia. "Non è stato un anno facile per la Liguria e per l'Italia, dopo anni di crescita del settore - ha detto il governatore Giovanni Toti che ha preso parte al tavolo - ma il trend del turismo continua a essere stabile e in crescita per alcune categorie. Nel 2019 aumenteremo i budget per la promozione, riqualificheremo l'offerta e lavoreremo su nuove campagne".