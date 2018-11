Bombardier, lavoratori in corteo

(ANSA) - SAVONA, 12 NOV - Sciopero e corteo per il centro di Savona dei lavoratori della Bombardier di Vado Ligure dopo la fumata nera nell'ultima riunione al Mise sulla vertenza dello stabilimento e l'assemblea convocata da Rsu e organizzazioni sindacali di categoria. I lavoratori hanno bloccato l'Aurelia e poi si sono diretti sotto la sede degli Industriali. Poi il corteo ha attraversato via Paleocapa, per arrivare alla Prefettura. "Bisogna capire le ragioni dei 5 mila esuberi annunciati dal gruppo e la reale situazione finanziaria dell'azienda, così come le ripercussioni per lo stabilimento di Vado. Non vorremmo, considerata la già difficile situazione di incertezza, che fosse l'inizio di una fase ancora peggiore con pesanti conseguenze per il nostro territorio", ha spiegato il segretario della Fiom Andrea Mandraccia. Per Vado si prospettano carichi di lavoro nulli se non arriverà un accordo con Hitachi per la produzione dei treni a potenza distribuita destinati al trasporto regionale e nuove commesse legate all'alta velocità.