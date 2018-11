Serie A: Genoa-Napoli 1-2

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Napoli batte Genoa 2-1 (0-1) nell'ultimo anticipo del sabato della 12/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Una vittoria sofferta per la squadra di Ancelotti, sorpresa dalla buona vena dei rossoblù che sono andati in vantaggio al 20' pt con Kouame. Un acquazzone a inizio ripresa ha indotto l'arbitro Abisso a interrompere la gare per alcuni minuti e al ritorno in campo, su un prato al limite della praticabilità, Fabian Ruiz ha trovato il pari al 17'. Al 41' st, una autorete di Biraschi ha portato tre punti d'oro agli azzurri, che salgono a quota 28 in classifica, a -3 dalla Juve che domani affronterà il Milan a S.Siro. Il Genoa, alla terza sconfitta di fila, resta a 14 punti.