Detriti yacht causa allagamenti Rapallo

Sono stati salvagenti, giubbotti di salvataggio, materiale organico e legname vario, parabordi e altri resti degli yacht scagliati sul lungomare di Rapallo dalla mareggiata del 29 ottobre a ostruire le condotte di acque bianche che ieri hanno provocato allagamenti e causato gravi danni a molte attività commerciali della città. Lo hanno verificato stamani il sindaco Carlo Bagnasco con i tecnici comunali che hanno avviato subito le operazioni di bonifica.

"Abbiamo verificato ciò che ieri avevamo sostenuto - dichiara Bagnasco -. La rete bianca cittadina non ha più sfogo a mare in quanto i 7 canali sono ostruiti dai detriti. Nei pozzetti di ispezione delle condotte sul lungomare Vittorio Veneto abbiamo trovato di tutto - ha spiegato Bagnasco mostrando le foto con salvagenti e detriti -. Le immagini si commentano da sole.

Squadre di operai con ruspe e idrovore sono al lavoro per stappare le condotte che con le abbondanti piogge tra giovedì e venerdì hanno causato l'allagamento di parte del centro storico".