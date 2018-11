Rapinò con violenza anziano, arrestato

Lo scorso maggio aveva scaraventato a terra, in corso Torino, un anziano per rapinarlo: oggi gli uomini della squadra mobile di Genova hanno arrestato l'autore della rapina. In manette è finito Alex Saturno, 32 anni. L'uomo è stato riconosciuto grazie alle telecamere di sorveglianza che lo hanno immortalato poco prima dell'aggressione e dopo mentre controllava il portafoglio dell'anziano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Saturno ha aggredito l'anziano prendendolo per il collo e scaraventandolo a terra e sbattendogli il volto contro il marciapiedi. Decisiva anche una maglietta con riquadri indossata il giorno dell'aggressione e trovata a casa dagli agenti. Saturno nel 2008 era stato indagato per abbandono di minore perché aveva lasciato la figlia di otto anni da sola in macchina per andare a comprare la droga.