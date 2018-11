Donna muore per overdose eroina

Il cadavere di una donna spezzina di 39 anni è stato trovato questa mattina in un affittacamere alla Spezia, in via della Saponiera. Sul posto le volanti della polizia, la scientifica e il medico legale che ha constatato il decesso. Secondo le prime informazioni, la donna potrebbe essere deceduta per una overdose di eroina. Con lei è stato trovato un trentasettenne tunisina. Sono in corso le indagini da parte della polizia.