Portofino isolata: Toti, recupero strada andava fatto

"Non voglio neanche sentire le critiche di Italia Nostra contro la costruzione della strada, il primo giorno che c'è mare grosso e qualcuno sta male perché è bloccato a Portofino e l'elicottero non atterra, come lo portiamo? E' un lavoro di recupero di una strada che a prescindere andava fatto". Lo ha detto il presidente della Regione Toti dopo le polemiche sulla nuova strada nel parco protetto da vincoli molto rigidi. Il Comune di Portofino è al lavoro per aprire un'altra strada percorribile solo dai motocicli per consentire a chi lavora a Portofino di arrivarci. (ANSA).