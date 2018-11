Genoa, Sandro infortunato rischia derby

Brutte notizie per il Genoa di Ivan Juric reduce dalla doppia sconfitta con Milan e Inter della scorsa settimana. Il tecnico croato dovrà infatti fare a meno del brasiliano Sandro per almeno tre settimane e il derby è dunque a rischio. Il centrocampista titolare si è infortunato durante la sfida con i nerazzurri e gli esami odierni ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una "lesione muscolare di primo grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro". Per Sandro almeno tre settimane di stop e dunque a rischio il suo utilizzo per il derby del 25 novembre. Il giocatore ha già iniziato le terapie mediche prescritte.