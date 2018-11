125 mln fondi Ue investiti in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 5 NOV - Oltre 125,5 milioni di investimenti attivati in Liguria in 5 ambiti entro il triennio 2018-2020. È il risultato del sistema di fondi europei a disposizione della Regione Liguria illustrato durante il secondo appuntamento degli Stati generali per l'occupazione. Hanno partecipato il presidente della Regione Giovanni Toti, gli assessori regionali Andrea Benveduti, Gianni Berrino, Ilaria Cavo, Stefano Mai e Sonia Viale, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi.

L'obiettivo della messa a sistema dei fondi europei è massimizzare le ricadute delle risorse a disposizione per la creazione di opportunità di crescita, sviluppo e quindi nuovi posti di lavoro. I cinque ambiti di intervento coinvolti sono: ricerca e innovazione con 19,33 milioni di investimenti regionali; sviluppo del sistema produttivo (67,33 mln); sostegno agli under 29 e over 50 (27,5 mln); rafforzamento presenza delle donne sul mercato e interventi nell'area del sociale (7,35 mln); creazione d'impresa (4 mln).