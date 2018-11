Portofino,bimbo cuoce castagne per borgo

Giacomo, il bimbo di Portofino, che solo alcuni giorni fa dopo la mareggiata che ha spazzato via la strada del borgo dei vip isolandolo è sbarcato all'imbarcadero tra le braccia del sindaco Matteo Viacava, oggi è stato impegnato a arrostire castagne per tutti i presenti sulla piazzetta. Infatti oggi seguendo l'invito a non abbattersi del sindaco Matteo Viacava in molti hanno aperto i negozi e i locali e hanno mangiato le castagne arrostite sulle fiamme create dai resti della legna e dai rami abbattuti dal vento portati sul molo dalla mareggiata.